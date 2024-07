Επίθεση με μαχαίρι σε παιδικό εργαστήριο χορού στο Σάουθπορτ: Δύο παιδιά νεκρά – Σύλληψη 17χρονου

Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και άλλα εννέα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι σε εργαστήριο χορού, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η επικεφαλής αστυνομικός Serena Kennedy λέει ότι έξι από τα παιδιά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και όλοι οι τραυματίες έχουν υποστεί μαχαιριές.

Δύο ενήλικες βρίσκονται επίσης σε κρίσιμη κατάσταση αφού τραυματίστηκαν, προσθέτει.

Η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε ένα «σοβαρό περιστατικό» σε ένα ακίνητο στην οδό Χαρτ στο Σάουθπορτ περίπου στις 11:50 (τοπική ώρα).

Η αστυνομία επιβεβαίωσε αργότερα ότι ένα 17χρονο αγόρι από το Μπανκς συνελήφθη σε σχέση με την επίθεση και παραμένει υπό κράτηση. Νωρίτερα ανέφερε ότι είχε κατασχεθεί ένα μαχαίρι.

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Βορείου Δυτικού Τομέα (NWAS) δήλωσε ότι είχε περιθάλψει οκτώ ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι και κάποιοι είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο παίδων Alder Hey.

Σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία του Merseyside ανέφερε ότι δεν αναζητά κανέναν άλλο σε σχέση με την επίθεση και ότι δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική ενέργεια.

Πρόσθεσε: «Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, οι έρευνες συνεχίζονται για να εξακριβωθεί το κίνητρο αυτού του τραγικού περιστατικού και θα παρακαλούσαμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο δημοσιογράφος Tim Johnson, από το Eye on Southport, δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στην παιδική λέσχη Hope of Hart, η οποία στεγάζεται σε ένα πρώην κτίριο αποθήκης σε έναν παράδρομο. Είπε ότι τη στιγμή της επίθεσης διεξαγόταν ένα εργαστήριο γιόγκα και χορού με θέμα την Taylor Swift για παιδιά δημοτικού σχολείου ηλικίας έξι έως 10 ετών. Οι διοργανωτές επικοινώνησαν για σχόλια, αλλά δεν απάντησαν.

Ο κ. Τζόνσον είπε ότι οι τραυματίες ήταν παιδιά και ότι είχε δει ένα κορίτσι σοβαρά τραυματισμένο σε φορείο. «Ήταν φρικτό. Δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο», είπε. «Υπήρχαν τόσα πολλά περιπολικά, ήταν μια μάζα από μπλε φώτα. Είδα άνδρες και γυναίκες του ασθενοφόρου να κλαίνε. Οι άνθρωποι έκλαιγαν στους δρόμους».

Το παιδιατρικό νοσοκομείο Alder Hey δήλωσε ότι είχε κηρύξει «μείζον περιστατικό» και το τμήμα επειγόντων περιστατικών του ήταν επί του παρόντος «εξαιρετικά απασχολημένο».

Είπε ότι οι γονείς θα πρέπει να φέρνουν τα παιδιά τους μόνο αν είναι επείγον, προσθέτοντας ότι όλα τα άλλα ραντεβού και οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά.

Η NWAS δήλωσε ότι «έστειλε 13 ασθενοφόρα μαζί με εξειδικευμένα μέσα» στη σκηνή και είχε επίσης μεταφέρει ασθενείς με τραύματα από μαχαίρι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Aintree και στο νοσοκομείο Southport and Formby. Η Great North Air Ambulance Service (GNAAS) επιβεβαίωσε ότι η μονάδα εντατικής θεραπείας που εδρεύει στο Langwathby συνεργάστηκε με το North West Air Ambulance, το Midlands Air Ambulance Charity και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στον τόπο του συμβάντος. Εκπρόσωπος της GNAAS πρόσθεσε: «Παραδώσαμε προηγμένη επείγουσα φροντίδα σε έναν ασθενή πριν τον συνοδεύσουμε οδικώς στο νοσοκομείο».

Ο Colin Parry, ιδιοκτήτης του Masters Vehicle Body Repairs στην οδό Hart Street, δήλωσε ότι πίστευε ότι έξι ή επτά «νεαρά κορίτσια» είχαν μαχαιρωθεί. «Είναι σαν κάτι από την Αμερική, όχι σαν το ηλιόλουστο Σάουθπορτ», είπε. Ο κ. Parry δήλωσε στο BBC Radio 5 Live ότι ένας οικοδόμος βοήθησε να απομακρυνθούν μερικά από τα παιδιά από τον τόπο της επίθεσης και οι γείτονες βοήθησαν να μεταφερθούν «περίπου 10 κορίτσια σε ασφαλές μέρος». «Η κοινότητα ενώθηκε, όλοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν. Όλοι προσπαθούσαν να σώσουν τα μικρά παιδιά», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Κίρ Στάρμερ δήλωσε ότι τα πολλαπλά μαχαιρώματα ήταν «φρικτά και βαθιά σοκαριστικά», ενώ ευχαρίστησε και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντίδρασή τους.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.

I would like to thank the police and emergency services for their swift response.

I am being kept updated as the situation develops.

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 29, 2024