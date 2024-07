Ρωσία: Πάνω από 100 τραυματίες ύστερα από εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας (video)

Περίπου 100 άνθρωποι εκτιμάται ότι τραυματίστηκαν σήμερα από τη σύγκρουση επιβατικής αμαξοστοιχίας με φορτηγό στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το TASS, στο τρένο, το οποίο εκτροχιάστηκε, επέβαιναν περισσότεροι από 800 επιβάτες.

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν οκτώ βαγόνια της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Just now – a passenger train derails in Russia’s Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up. pic.twitter.com/Ilm79vzdd6

«Επί τόπου έχουν σπεύσει διασώστες», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών προσθέτοντας ότι συμμετέχουν 324 διασώστες.

#BREAKING ❗️Russian Railways confirms that eight carriages derailed in the Volgograd region

The Ministry of Internal Affairs reported the driver of the lorry that collided with the train has been hospitalized.

The exact number of injured is not yet known.#Volgograd #Russia pic.twitter.com/MzWiyG6lhn

