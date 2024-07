Βενεζουέλα: Νικητής των εκλογών ο Μαδούρο – Αμφισβητεί το αποτέλεσμα η αντιπολίτευση

Ο Νικολάς Μαδούρο είναι ο νικητής των προεδρικών εκλογών της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσίευσε το εκλογικό συμβούλιο.

Ο επικεφαλής του Εθνικού Εκλογικού Συμβουλίου (CNE), Έλβις Αμορόζο, στενός σύμμαχος του Μαδούρο, είπε ότι με καταμετρημένο το 80% των ψήφων, ο Πρόεδρος Μαδούρο συγκέντρωσε το 51,20% των ψήφων, έναντι 44,02% του κύριου αντιπάλου του.

Η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, ωστόσο, κάνει λόγο για εκτεταμένη νοθεία κατά την καταμέτρηση των ψήφων, ακόμη και για απειλές κατά των ψηφοφόρων πριν πάνε στην κάλπη, και έχει δεσμευτεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Είχε ενωθεί πίσω από τον υποψήφιο Εντμούντο Γκονσάλες για να ανατρέψει τον Μαδούρο ύστερα από 11 χρόνια στην εξουσία.

Η αντιπολίτευση έστειλε χιλιάδες αντιπροσώπους σε εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα για να μπορέσει να ανακοινώσει τη δική της καταμέτρηση ψήφων. Ωστόσο εκπρόσωπος του συνασπισμού υπό την ηγεσία του κ. Γκονσάλες είπε ότι οι αντιπρόσωποι «αναγκάστηκαν να φύγουν» σε πολλές περιπτώσεις.

Η αντιπολίτευση είχε επίσης καλέσει τους υποστηρικτές να επαγρυπνούν στα εκλογικά κέντρα για να επαληθεύσουν τη διαδικασία καταμέτρησης τις «αποφασιστικές ώρες» μετά το κλείσιμο, εν μέσω διαδεδομένων φόβων ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κλέψει τις ψήφους.

Πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, η αντιπολίτευση είχε πει ότι «ο λαός μίλησε και αποφάσισε ότι ο Μαδούρο πρέπει να φύγει». Μάλιστα οπαδοί της αντιπολίτευσης είχαν ξεχυθεί στους δρόμους και πανηγύριζαν.

BREAKING:

Venezuelans take to the streets in Petare in Caracas to celebrate Maduro losing the election

Petare is the largest favela, not just in Venezuela, but in all of South America

It was a major Chavez & Maduro stronghold, but clearly not anymore pic.twitter.com/AVh80aj6CU

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 29, 2024