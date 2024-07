Ολυμπιακοί Αγώνες: Το Ισραήλ κατηγορεί το Ιράν για τη δολιοφθορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο

Κατηγορίες κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, για τη δολιοφθορά που συνέβη λίγες ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, στο γαλλικό σιδηροδρομικό δίκτυο, λέγοντας ότι η δολιοφθορά σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε από δυνάμεις που βρίσκονται υπό την επιρροή του «ιρανικού άξονα του κακού και του ριζοσπαστικού Ισλάμ», προκαλώντας τη διάψευση και την έντονη αντίδραση της Τεχεράνης.

Ωστόσο, ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ δεν παρείχε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για τον ισχυρισμό του αυτό.

«Όπως προειδοποίησα τον Γάλλο ομόλογό μου αυτή την εβδομάδα, με βάση πληροφορίες που έχει το Ισραήλ, οι Ιρανοί σχεδιάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον της ισραηλινής αποστολής και όλων των συμμετεχόντων στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει να ληφθούν αυξημένα προληπτικά μέτρα για να αποτραπεί η σκευωρία τους. Ο ελεύθερος κόσμος πρέπει να σταματήσει το Ιράν τώρα – πριν να είναι πολύ αργά», τόνισε είπε ο Κατς με ανάρτησή του στο Χ.

Berlin Olympics 1936: Jesse Owens breaks records in front of the tyrant Adolf Hitler, shattering the doctrine of white supremacy.@Paris2024 Olympics: Israeli athletes face a wave of incitement, antisemitism, terror threats, and attempts at exclusion led by the Iranian axis of… pic.twitter.com/mOVEoLiTZX

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 26, 2024