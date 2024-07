Τραμπ: Δεν θέλει debate με τη Χάρις – «Είναι ανάρμοστο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί «ανάρμοστο» να οριστεί ένα debate με την Κάμαλα Χάρις όσο ακόμη η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει λάβει και τυπικά το χρίσμα του Δημοκρατικού κόμματος, ανακοίνωσε το προεκλογικό επιτελείο του πρώην προέδρου.

«Θα ήταν ανάρμοστο να προγραμματιστεί οτιδήποτε με τη Χάρις, καθώς οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν γνώμη», σχολίασε η ομάδα του Τραμπ, αντιδρώντας σε δήλωση της Αντιπροέδρου, η οποία δήλωσε έτοιμη να συμμετάσχει σε debate.

Trump agreed on a September 10th debate.

It now appears he’s backpedaling.

Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.

I’m ready. So let’s go.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024