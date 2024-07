Γαλλία: Φωτιά σε συρμούς του σιδηροδρόμου – Καταγγελίες για σαμποτάζ, ακυρώσεις δρομολογίων

Δεν παίρνουν μόνο στην Ελλάδα φωτιά οι συρμοί. Στη Γαλλία, λίγες ώρες πριν την Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, αναφέρθηκαν τρεις πυρκαγιές στις γραμμές υψηλής ταχύτητας των γαλλικών σιδηροδρόμων (SNCF).

Η κυκλοφορία των τρένων διαταράχθηκε σοβαρά, ιδίως στον κεντρικό σταθμό Gare Montparnasse στο Παρίσι.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι έπεσε θύμα «μιας μαζικής επίθεσης με στόχο την παράλυση του δικτύου TGV». Σύμφωνα με τον σιδηροδρομικό όμιλο, σε κάθε περίπτωση υπήρξαν «κακόβουλες ενέργειες», με αποτέλεσμα να προκληθούν διαταραχές στην κυκλοφορία και μεγάλες καθυστερήσεις.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.

Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR

— H A S I N (@HasinMosby) July 26, 2024