Τραμπ: Όταν αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «The Greek» (βίντεο)

Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως «The Greek» αναφέρθηκε σε ομιλία από τη Σάρλοτ ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ θυμήθηκε την ομιλία του στο Μιλγουόκι στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, αμέσως μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του: «Το στάδιο ήταν όμορφο. Το Μιλγουόκι ήταν όμορφο», είπε αρχικά ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, και στη συνέχεια σχολίασε των σούπερ σταρ των Μπακς και της Εθνικής Ελλάδας.

WATCH: Trump just gave a shoutout to NBA Superstar Giannis Antetokounmpo and called him “The Greek”

“You know the GREEK, he’s a good player”

Can’t blame him, I’ve tried everything and I still can’t pronounce Antetokounmpo pic.twitter.com/OkkuR478mO

— George (@BehizyTweets) July 24, 2024