Διάγγελμα Μπάιντεν: Μισή εξήγηση, χωρίς σκληρές αλήθειες – «Να σώσουμε τη Δημοκρατία»

Ήταν η πρώτη ευκαιρία του Τζο Μπάιντεν να καθορίσει το πώς θα κριθεί από την ιστορία.

Σε ένα σπάνιο τηλεοπτικό διάγγελμα από το Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Τετάρτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, πραγματοποίησε τα πρώτα δημόσια σχόλιά του από την Κυριακή που αποσύρθηκε από την κούρσα της επανεκλογής. Μίλησε για τα επιτεύγματά του. Μίλησε για τις ταπεινές του ρίζες. Έπλεξε το εγκώμιο των Αμερικανών πολιτών. Και υπογράμμισε ότι το μέλλον της Δημοκρατίας βρίσκεται στα χέρια τους.

Αυτό που δεν έκανε ήταν να δώσει μια άμεση εξήγηση για το μεγαλύτερο ερώτημα της ημέρας. Δεν είπε γιατί έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που εγκατέλειψε μια προσπάθεια επανεκλογής, μόλις λίγους μήνες πριν από τις κάλπες της 5ης Νοεμβρίου. Και, όπως σχολιάζει και το BBC, αυτό είναι που θα ενδιαφέρουν περισσότερο τα βιβλία της ιστορίας.

The great thing about America is that here, kings and dictators do not rule.

The people do.

History is in your hands.

The power is in your hands.

The idea of America lies in your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 25, 2024