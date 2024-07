Νεπάλ: 18 νεκροί από τη συντριβή του αεροπλάνου – Επέζησε μόνο ο πιλότος

Τη ζωή τους έχασαν 18 από τους 19 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο της εταιρείας Saurya Airlines που γλίστρησε από τον διάδρομο και συνετρίβη κατά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, μόνο ο πιλότος διασώθηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 2 μέλη πληρώματος και 17 τεχνικοί, οι οποίοι μεταφέρονταν στην πόλη Ποκάρα για ελέγχους συντήρησης,

Αδιευκρίνιστες παραμένουν επί του παρόντος οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Το αεροπλάνο έπιασε φωτιά αφού εξετράπη της πορείας του στον διάδρομο και συνετρίβη σε έκταση ανατολικά του διαδρόμου.

A passenger plane of Nepal’s Saurya Airlines has crashed at the airport of Nepal’s capital Kathmandu, with 19 people on board, including the crew. pic.twitter.com/aunHTxw9YZ

— NEXTA (@nexta_tv) July 24, 2024