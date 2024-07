Νεπάλ: Αεροπλάνο με 19 επιβαίνοντες συνετρίβη κατά την απογείωσή του

Αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρείας Saurya Airlines γλίστρησε από τον διάδρομο απογείωσης και συνετρίβη κατά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, σύμφωνα με το Associated Press.

Στο αεροπλάνο, το οποίο είχε προορισμό την πόλη Ποκάρα, επέβαιναν 19 άνθρωποι.

Αδιευκρίνιστο παραμένει επί του παρόντος αν υπάρχουν θύματα.

A passenger plane of Nepal’s Saurya Airlines has crashed at the airport of Nepal’s capital Kathmandu, with 19 people on board, including the crew. pic.twitter.com/aunHTxw9YZ

Αδιευκρίνιστες παραμένουν, επίσης, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Το διεθνές αεροδρόμιο Tribhuvan παραμένει κλειστό και στο σημείο έσπευσαν στελέχη των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.

BREAKING: A plane with 19 people on board has slipped off the runway and crashed while trying to take off from the Kathmandu airport, state television reports. https://t.co/OnbRYbTMwS

— The Associated Press (@AP) July 24, 2024