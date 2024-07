Η Κάμαλα Χάρις εξασφάλισε τους 1.976 εκλέκτορες για το χρίσμα – Μπάιντεν: Να σώσουμε τη χώρα από τον Τραμπ

Χρειάστηκε να περάσει μόλις μία ημέρα από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της για να εξασφαλίσει η Κάμαλα Χάρις όχι μόνο δωρεές – ρεκόρ, αλλά και την υποστήριξη αρκετών εκλεκτόρων των Δημοκρατικών για να λάβει και επισήμως το χρίσμα του κόμματος.

Έρευνα του Associated Press έδειξε ότι η κ. Χάρις είχε λάβει την έγκριση περισσότερων από 1.976 αντιπροσώπων, που χρειάζονταν για να κερδίσει την υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Εκλέκτορες από τουλάχιστον 27 πολιτείες έχουν εκδώσει δηλώσεις, με τις οποίες υποστηρίζουν την Χάρις, σύμφωνα με το CBS.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι είναι απίθανο μάλλον να δούμε άλλο στέλεχος να βγαίνει μπροστά κα να διεκδικεί το χρίσμα, όσο και εάν το γεγονός ότι ο Μπαράκ Ομπάμα έχει αποφύγει έως τώρα να εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή του στην Κάμαλα Χάρις, έκανε πολλούς να μιλούν για μία υποψηφιότητα Μισέλ Ομπάμα.

Η ίδια η Χάρις δήλωσε πως είναι «υπερήφανη» διότι «εξασφάλισε την ευρεία υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να γίνει η υποψήφια» του Δημοκρατικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Μιλώντας στα κεντρικά γραφεία της εκστρατείας της στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ, το βράδυ της Δευτέρας, η κ. Χάρις είπε στους ανθρώπους που εργάζονται για την νίκη της: «Έχουμε 106 ημέρες μέχρι την ημέρα των εκλογών και σε αυτό το διάστημα, έχουμε σκληρή δουλειά να κάνουμε».

Παρουσίασε παράλληλα το όραμά της για τη χώρα σε αντιδιαστολή με εκείνο του Τραμπ.

«Η εκστρατεία μας αφορούσε πάντα δύο διαφορετικές εκδοχές αυτού που βλέπουμε ως το μέλλον της χώρας μας», είπε. «Το ένα επικεντρώνεται στο μέλλον, το άλλο στο παρελθόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να πάει τη χώρα μας προς τα πίσω… Πιστεύουμε σε ένα λαμπρότερο μέλλον που θα ανοίγει χώρο για όλους τους Αμερικανούς», είπε.

Donald Trump wants to take our country backwards to a time before many of our fellow Americans had full freedoms and rights, but we believe in a brighter future that makes room for all Americans.

We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by,…

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 23, 2024