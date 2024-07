Κάμαλα Χάρις: Ο μαγικός αριθμός 1.976

Ενώ οι Δημοκρατικοί συσπειρώνονται γύρω από την Κάμαλα Χάρις, πρέπει να συμβούν πολλά προτού επιλεγεί επίσημα ως υποψήφια του κόμματος για τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Μπάιντεν είχε ήδη κερδίσει 3.896 αντιπροσώπους – πολύ περισσότερους από αυτούς που χρειαζόταν για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα του κόμματός του. Αλλά τώρα που είναι εκτός κούρσας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αντιπρόσωποι θα στηρίξουν την εκλεκτή του.

Θα εναπόκειται στους αντιπροσώπους να επιλέξουν τον νέο τους υποψήφιο. Έχουν προγραμματιστεί να συναντηθούν στο Σικάγο για το συνέδριο του κόμματος στις 19 Αυγούστου.

Εάν το Δημοκρατικό Κόμμα δεν καταλήξει νωρίτερα σε έναν υποψήφιο, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ανοιχτό συνέδριο για πρώτη φορά από το 1968.

Για να εξασφαλίσει την υποψηφιότητα του κόμματος, η Κάμαλα Χάρις χρειάζεται 1.976 ψήφους αντιπροσώπων.

Η ομάδα της Χάρις επανέλαβε σήμερα ότι η αντιπρόεδρος «θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ενώσει το Δημοκρατικό Κόμμα –και να ενώσει το έθνος μας– για να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ατζέντα του για το Project 2025».

Το CNN έχει ήδη μετρήσει περισσότερες από 500 εγκρίσεις για τη Χάρις από αντιπροσώπους των Δημοκρατικών.

Και το BNO υπολογίζει ότι η Χάρις έχει ήδη εξασφαλίσει πάνω από το 1/4 των ψήφων των αντιπροσώπων που χρειάζεται.

UPDATE: Kamala Harris has so far secured more than a quarter of the delegates needed to win the Democratic nomination pic.twitter.com/cIfWJJAGzS

— BNO News (@BNONews) July 22, 2024