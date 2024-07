ΗΠΑ: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά της η Κάμαλα Χάρις

Την υποψηφιότητά της για το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις επικείμενες αμερικανικές εκλογές, ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, μετά την απόσυρση του Τζο Μπάιντεν από την εκλογική κούρσα.

«Είναι τιμή μου να έχω τη στήριξη του προέδρου και πρόθεσή μου είναι να κερδίσω το χρίσμα για την υποψηφιότητα του προέδρου», δήλωσε.

On behalf of the American people, I thank Joe Biden for his extraordinary leadership as President of the United States and for his decades of service to our country.

I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 21, 2024