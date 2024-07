Κάμαλα Χάρις: Πώς έφτασε στην αντιπροεδρία και πολύ κοντά πια στο χρίσμα της προεδρίας

Είναι η πρώτη μαύρη γυναίκα στη θέση της αντιπροεδρίας των ΗΠΑ. Και τώρα είναι πολύ πιθανό να γίνει η πρώτη μαύρη γυναίκα υποψήφια πρόεδρος, για να δώσει μία σκληρή μάχη απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Εδώ και μέρες, καθώς είχε γίνει εμφανές ότι η υποψηφιότητα Μπάιντεν, δεν ήταν βιώσιμη, είχε προβληθεί ως το φαβορί για να «λάβει τη σκυτάλη». Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη στήριξή του στην υποψηφιότητά της.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024