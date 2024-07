Υεμένη: Η νέα εστία ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή – Οι Χούθι ετοιμάζουν «τεράστια απάντηση» στο Ισραήλ

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου του με τη Χαμάς τον περασμένο Οκτώβριο, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Το πλήγμα αυτό, που πυροδότησε μεγάλη πυρκαγιά στο λιμάνι Χοντέιτα και άφησε πίσω του τουλάχιστον 6 νεκρούς και πάνω από 80 τραυματίες, ήρθε μία ημέρα αφότου η ισλαμιστική οργάνωση, που έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν, εξαπέλυσε επίθεση με drone στην καρδιά του Τελ Αβίβ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο.

Πρόκειται για μία απροσδόκητη κλιμάκωση, για μία ανάφλεξη που επεκτείνει τον πόλεμο, σε μία περίοδο κατά την οποία οι περισσότεροι εστίαζαν στο τι θα γίνει στη Λωρίδα της Γάζας, όταν αποσυρθούν οι ισραηλινές δυνάμεις, όπως και στις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου.

Το Ισραήλ είπε ότι τα μαχητικά F-15 του έπληξαν αρκετούς στόχους στην Χοντέιντα. Στις φλόγες τυλίχθηκαν δεξαμενές καυσίμων, ενώ κατεστράφη ολοσχερώς εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της πόλης, δήλωσε αξιωματούχος των Χούθι. Οι υγειονομικές αρχές ανέφεραν ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν.

Ο ισραηλινός στρατός υπογράμμισε ότι η επίθεση ήταν αντίποινα για τις εκατοντάδες επιθέσεις των ανταρτών της Υεμένης εναντίον της χώρας. Με την Υεμένη να απέχει πάνω από 1.000 μίλια από το Ισραήλ, είναι ένα από τα πιο απομακρυσμένα πλήγματα που έχει πραγματοποιήσει η ισραηλινή αεροπορία, δήλωσε ο Ντάνιελ Χαγκάρι εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

«Από την αρχή του πολέμου, κατέστησα σαφές ότι το Ισραήλ θα έβλαπτε όποιον μας έβλαψε», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αμέσως μετά τα χτυπήματα. Η νέα επίθεση «καθιστά σαφές στους εχθρούς μας ότι δεν υπάρχει μέρος που να μην μπορεί να φτάσει το μακρύ χέρι του κράτους του Ισραήλ», διεμήνυσε.

Ισραηλινοί και αμερικανοί αξιωματούχοι άμυνας δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ ειδοποιήθηκαν πριν από την επιχείρηση. Ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν μίλησε δύο φορές με τον Ισραηλινό ομόλογό του από την Παρασκευή.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος είπε ότι οι αεροπορικές επιδρομές επικεντρώθηκαν σε «εγκαταστάσεις διπλής χρήσης» εντός του λιμανιού, το οποίο αποτελεί «την κύρια οδό εφοδιασμού για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην Υεμένη».

Footage of the massive fire at a fuel depot yesterday after Israeli strikes have been launched against the Houthi-controlled port city of Hodeidah in Yemen

Τέτοιες μεταφορές θα παραβίαζαν ένα σχεδόν δεκαετές εμπάργκο όπλων των Ηνωμένων Εθνών κατά της εξτρεμιστικής ομάδας. Η Τεχεράνη αρνείται ότι εξοπλίζει τους Χούθι παρά τα άφθονα στοιχεία για το αντίθετο. Για την επίθεση στο Τελ Αβίβ πιθανότατα χρησιμοποίησαν μια τροποποιημένη έκδοση του ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους Samad, δήλωσε ο ισραηλινός στρατός.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι, Μοχάμεντ Αμπντούλ Σαλάμ δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους αμάχων. Ωστόσο είναι γνωστό ότι το λιμάνι Χοντέιντα έχει χρησιμοποιηθεί από τους αντάρτες ως κύρια βάση για την εκτόξευση επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Φιλοξενεί ωστόσο και μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων σιλό σιτηρών που είναι κρίσιμα για τον χρόνια υποσιτισμένο πληθυσμό της Υεμένης.

Ειδικοί προειδοποιούν για επικίνδυνη κλιμάκωση που μπορεί να δημιουργήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Μιλώντας στο Αλ Τζαζίρα ο εκπρόσωπος των Χούθι διεμήνυσε πως «η απάντηση στο Ισραήλ είναι αναπόφευκτο να έρθει και θα είναι τεράστια». Παράλληλα ξεκαθάρισε πως «δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές» στη μορφή που θα λάβει η απάντηση. «Όλοι οι ευαίσθητοι θεσμοί σε όλα τα επίπεδα θα είναι στόχος για εμάς», είπε. Ήδη έχουμε μπαράζ πυραύλων που έχουν στείλει στα καταφύγια τους πολίτες στο Νότιο Ισραήλ.

Σε μία ένδειξη των ανησυχιών που επικρατούν στην περιοχή, μετά τις εξελίξεις, η Σαουδική Αραβία (που επί χρόνια ήταν σε σύγκρουση με τους Χούθι στην Υεμένη), ζήτησε από όλες τις πλευρές «μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

#Statement | The Foreign Ministry is following with great concern the developments of the military escalation in Yemen after the Israeli attacks in Al Hudaydah, which aggravates the current tension in the region and halts the ongoing efforts to end the war on Gaza. pic.twitter.com/WMMJVMewnS

— Foreign Ministry (@KSAmofaEN) July 21, 2024