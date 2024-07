Ο Τραμπ εξαπέλυσε τις πρώτες αιχμές κατά της Μυστικής Υπηρεσίας και διαβεβαίωσε: «Θα πάρω τον Λευκό Οίκο πίσω»

Για πρώτη φορά μετά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε δημοσίως κριτική στη Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές ασφαλείας, που είχαν αναλάβει τα μέτρα προστασίας στην προεκλογική ομιλία της Πενσυλβάνια.

Για μία εβδομάδα απέφευγε το όποιο σχόλιο για τα κενά ασφαλείας και τα σοβαρά ερωτήματα που έχουν ανακύψει, ενώ αναφερόμενος στο πώς αντέδρασαν οι πράκτορες μετά τους πυροβολισμούς, είχε πει ότι «έκαναν φανταστική δουλειά».

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ του Σαββάτου στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, σχολίασε ότι δεν έλαβε καμιά προειδοποίηση από τη Μυστική Υπηρεσία να μην ανέβει στη σκηνή για να εκφωνήσει την ομιλία του, παρά το γεγονός ότι αρκετοί από το πλήθος είχαν εντοπίσει τον 20χρνο ένοπλο πολύ νωρίτερα, να σκαρφαλώνει πάνω σε μία στέγη.

«Έγιναν λάθη», είπε ο δημοσιογράφος στον Τραμπ. «Παρακολουθούσαν τον τύπο επί σχεδόν μια ώρα, νωρίτερα. Κανείς δεν σας είπε να μην ανέβετε στη σκηνή;» ρώτησε τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ ο οποίος διεκδικεί μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο.

«Υπήρχαν οπαδοί μου που φώναζαν. Μία γυναίκα με κόκκινη μπλούζα, φώναζε “κοιτάξτε είναι κάποιος πάνω στη στέγη. Και άλλοι φώναζαν ότι έχει όπλο. Και αυτό ήταν αρκετή ώρα πριν βγω στη σκηνή», είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε, «κανείς δεν σας είπε να μην ανεβείτε πάνω στη σκηνή;», εκείνος απάντησε: «Κανείς δεν το ανέφερε, κανείς δεν είπε ότι υπήρχε πρόβλημα», απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ και συνέχισε λέγοντας: «Θα περίμενα για 15 (λεπτά), θα μπορούσαν να πουν να περιμένουμε για 15 λεπτά, 20 λεπτά, 5 λεπτά, οτιδήποτε. Κανείς δεν μίλησε!».

Στη συνέχεια αναρωτήθηκε: «Πώς ανέβηκε κάποιος σε εκείνη τη στέγη;». «Και τον είδαν πολλοί. Γιατί δεν αναφέρθηκε, αφού τον είχαν δει πάνω στη στέγη;», συμπλήρωσε.

Trump: Nobody mentioned it, nobody said there was a problem

Donald Trump said that no one warned him about any issues before his rally in Pennsylvania. pic.twitter.com/u6XYW7ZZAO

— NEXTA (@nexta_tv) July 21, 2024