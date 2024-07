Λίβανος: Ισραηλινές επιδρομές σε αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ- Ισχυρές εκρήξεις

Μετά την ισραηλινή επίθεση σε στόχους των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, το Ισραήλ εξαπέλυσε επιδρομές αργά το βράδυ σε αποθήκη πυρομαχικών της Χεζμπολάχ, στον νότιο Λίβανο, ανέφεραν τρεις πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Τα ισραηλινά πλήγματα έγιναν στην πόλη Αντλούν, περίπου 40 χλμ βόρεια των συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ και προκάλεσαν ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν από αυτόπτες μάρτυρες σε όλο το νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Δεν έχει υπάρξει κάποιο σχόλιο μέχρι στιγμής από τον ισραηλινό στρατό.

BREAKING

Strike in the town of Adloun, between Tyre and Sidon in southern Lebanon, more than 30 kilometers from the border with Israel. Loud explosions are being heard throughout the area. pic.twitter.com/kfXGCkcemp

— Open Source Intel (@Osint613) July 20, 2024