Μέση Ανατολή: Τεράστια πυρκαγιά μετά την ισραηλινή επίθεση σε στόχους των Χούθι- Τουλάχιστον 80 θύματα

Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, με το Ισραήλ να εξαπολύει σήμερα επιδρομές κατά στόχων ανταρτών Χούθι στην πόλη-λιμάνι Χοντέιντα στην Υεμένη.

Η ισραηλινή επίθεση που ακολούθησε μια φονική επίθεση με drones των Χούθι στο Τελ Αβίβ, προκάλεσε μια τεράστια πυρκαγιά. «Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν στρατιωτικούς στόχους του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στην περιοχή του λιμανιού Χοντέιντα της Υεμένης, σε αντίποινα σε εκατοντάδες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά του κράτους του Ισραήλ» από τους αντάρτες τους τελευταίους μήνες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για τα πρώτα πλήγματα στην Υεμένη για τα οποία το Ισραήλ αναλαμβάνει την ευθύνη.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι η επιχείρηση έπληξε στόχους διπλής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών. Συμπλήρωσε πως το Ισραήλ είχε ενημερώσει τους συμμάχους πριν από τις επιδρομές, οι οποίες ο στρατός τόνισε ότι διεξήχθησαν από ισραηλινά μαχητικά F-15, τα οποία όλα επέστρεψαν με ασφάλεια στη βάση τους.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου με τηλεοπτικό του μήνυμα δήλωσε ότι το λιμάνι που βομβαρδίστηκε σήμερα από ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη στην Υεμένη χρησιμοποιείτο ως σημείο εισόδου για τους Χούθι για να παραλαμβάνουν ιρανικά όπλα. Ο Νετανιάχου είπε ότι το πλήγμα, που έγινε σε απόσταση περίπου 1.800 χλμ από τα σύνορα του Ισραήλ, αποτελεί μια υπενθύμιση στους εχθρούς ότι δεν υπήρχε μέρος που να μην μπορούσε να φτάσει το Ισραήλ.

Από την πλευρά τους οι Υεμενίτες αντάρτες προειδοποίησαν ότι το Ισραήλ θα «πληρώσει το τίμημα» για τις σημερινές επιθέσεις του, που σύμφωνα με τους ίδιους προκάλεσαν θύματα. Οι Χούθι δεν θα διστάσουν να επιτεθούν σε «ζωτικής σημασίας στόχους» στο Ισραήλ, δήλωσε στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος μετά τις αεροπορικές επιδρομές.

«Η σιωνιστική οντότητα θα πληρώσει το τίμημα για τη στοχοθέτηση μη στρατιωτικών εγκαταστάσεων και θα απαντήσουμε στην κλιμάκωση με κλιμάκωση», προειδοποίησε ο Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, μέλος του πολιτικού γραφείου των Χούθι.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ανταρτών, ο Μοχάμεντ Αμπντελσαλάμ, καταδίκασε μια «βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ» εναντίον του στρατηγικού λιμανιού της Χοντέιντα.

Israeli airstrikes obliterated Houthi fuel and weapons depots in and around Hodeidah, Yemen pic.twitter.com/g0EjJmuWIz

— Winter Intel (@wntrintel) July 20, 2024