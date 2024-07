Διεθνές Δικαστήριο: Παράνομοι οι εποικισμοί του Ισραήλ σε παλαιστινιακά εδάφη

Το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ αποφάνθηκε ότι οι εποικισμοί του Ισραήλ σε παλαιστινιακά εδάφη παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, σε μια γνωμοδότηση ορόσημο.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης σημείωσε ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει την εποικιστική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα και να τερματίσει την «παράνομη» κατοχή αυτών των περιοχών το συντομότερο δυνατό.

Το Δικαστήριο επίσης έκρινε ότι το Ισραήλ πρέπει να δώσει αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Η γνωμοδότηση των δικαστών στο Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι δεσμευτική, αλλά έχει βαρύτητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Διεθνές Δικαστήριο διατυπώνει θέση σχετικά με το ζήτημα.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εξετάζει το θέμα από τις αρχές του περασμένου έτους, πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης Ισραήλ – Χαμάς, κατόπιν αιτήματος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

