Ισημερινός: «Αν μιλήσεις, πέθανες» – Οι ψαράδες παραδίδονται στους εμπόρους ναρκωτικών

Σε μια ειδυλλιακή ακτογραμμή, η οποία περιβάλλεται από πολυτελή κτίρια, το θέρετρο Σαλίνας στον Ισημερινό (Εκουαδόρ) κρύβει έναν πόλεμο που δεν είναι ορατός στους τουρίστες.

Πολλοί ψαράδες αντιμετωπίζουν το εξής δίλημμα: να μεταφέρουν κοκαΐνη, ή να πεθάνουν επειδή αρνούνται να το κάνουν.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Γαλλικό Πρακτορείο, οι συμμορίες στρατολογούν με τη βία ψαράδες στη διακίνηση ναρκωτικών.

VIDEO: Ecuador fishermen surrender to drug trafficking

