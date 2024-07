Έλον Μασκ: 45 εκατ. δολ. τον μήνα για να δει ξανά τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Τη δέσμευσή του να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ με 45 εκατ. δολάρια τον μήνα έχει γνωστοποιήσει ο Έλον Μασκ, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal.

Η δωρεά θα γίνεται σε μία νέα υπερ- επιτροπή στήριξης του πρώην προέδρου, η οποία ονομάζεται America PAC και στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων στελέχη της Palantir Technologies, την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον Καναδά, Κέλι Κραφτ και τον σύζυγό της, Τζο Κραφτ, που είναι στέλεχος της Alliance Resource Partners.

Η America PAC ιδρύθηκε τον Ιούνιο και εστιάζει στο να πείσει τους πολίτες να εγγραφούν στους εκλογικούς καταλόγους και να ψηφίσουν, ειδικά στις λεγόμενες swing πολιτείες – αυτές στις οποίες το αποτέλεσμα τείνει να είναι αμφίρροπο.

Η επιτροπή πιστεύει ότι διαχρονικά το μεγάλο πλεονέκτημα των Δημοκρατικών είναι ότι πετυχαίνουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής των υποστηρικτών τους στις εκλογές. Θέλουν να πετύχουν το ίδιο για τον Τραμπ.

Η America PAC έχει προσλάβει εκατοντάδες υπαλλήλους για την προσπάθειά της να πείσει πολίτες και ειδικά νέους να φτάσουν έως την κάλπη (ή να ψηφίσουν νωρίτερα με επιστολική ψήφο) για να οδηγήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και πάλι στον Λευκό Οίκο.

Ο Μασκ είναι αυτή τη στιγμή ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία που υπερβαίνει τα 250 δισ. δολάρια. Το ποσό που σχεδιάζει να χορηγήσει στην America PAC είναι σύμφωνα με τη Wall Street Journal πιθανότατα η μεγαλύτερη πολιτική δωρεά όλων των εποχών. Η μεγαλύτερη έως τώρα δωρεά έχει δοθεί από τον Τόμας Μέλον. Ανέρχεται σε 50 εκατ. δολάρια και δόθηκε επίσης για τη στήριξη του Τραμπ.

Το Σάββατο, ο Μασκ εξέφρασε και δημοσίως την πλήρη στήριξή του στον Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του πρώην προέδρου σε συγκέντρωση στην Πενσυλβάνια. «Υποστηρίζω πλήρως τον Πρόεδρο Τραμπ και ελπίζω για την ταχεία ανάρρωσή του», έγραψε ο Μασκ στο X.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

Σε επόμενη ανάρτησή του τόνισε: «Τελευταία φορά που η Αμερική είχε έναν τόσο σκληρό υποψήφιο ήταν ο Θίοντορ Ρούσβελτ».

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024