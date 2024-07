Τζ. Ντ. Βανς: Αντιπρόεδρος του Τραμπ ο άνθρωπος που τον…μισούσε

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε ποιος θα είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρός του.

Πρόκειται για τον Τζέι Ντι Βανς, που παλιότερα ήταν σφοδρός επικριτής του Τραμπ. «Ποτέ με τον Τραμπ» διεμήνυε παλιότερα και ασκούσε δριμύτατη κριτική σε tweets, που έκτοτε έχουν διαγραφεί. Είχε χρησιμοποιήσει βαριές εκφράσεις όπως «πιθανός Χίτλερ» και «εντελώς ανόητος».

Έχοντας εκλεγεί γερουσιαστής με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, πλέον όχι μόνο είναι πολύ κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ, στηρίζοντας τις θέσεις του και εκφράζοντας εμπιστοσύνη στις πολιτικές του, αλλά και θεωρείτο ένα από τα φαβορί για τη θέση του υποψήφιου αντιπροέδρου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιλογή του τη Δευτέρα στο Truth Social. «Μετά από μακρά συζήτηση και σκέψη, και λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια ταλέντα πολλών άλλων, αποφάσισα ότι το πρόσωπο που ταιριάζει καλύτερα στη θέση του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο γερουσιαστής JD Vance της Μεγάλης Πολιτείας του Οχάιο», έγραψε.

Η επιλογή του Τραμπ πρόκειται να παρουσιαστεί στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων αργότερα σήμερα.

Ο 39χρονος Βανς οφείλει την ταχεία άνοδό του στην απαράμιλλη ικανότητά του να διατυπώνει τα δόγματα ενός νέου συντηρητικού κινήματος — που συχνά αποκαλείται «η νέα δεξιά» και κατά κάποιον τρόπο βάζει τάξη στις χαοτικές παρορμήσεις του Τραμπ και μερικές φορές τις υπερβαίνει. Είναι το κίνημα που θεωρεί ότι η άκρατη υποστήριξη του ελεύθερου εμπορίου, των ανοιχτών συνόρων απέτυχε (και έχει στοιχεία για αυτό) και ζητεί στενά σύνορα, κρατική παρέμβαση στην οικονομία, δασμούς.

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο Τζέι Ντι Βανς.

Η ζωή του

Από τη σκληρή ζωή στα Απαλάχια Όρη

Γεννήθηκε το 1984 στο Μιντλτάουν, μία μικρή πόλη του Οχάιο, ανάμεσα σε Σινσινάτι και Ντέιτον, ως Τζέιμς Ντόναλντ Μπάουμαν, γιος του Ντόναλντ Μπάουμαν και της Μπεβ Βανς. Οι γονείς του χώρισαν όταν ο Βανς ήταν μικρό παιδί. Η μητέρα του παντρεύτηκε ακόμη δύο φορές. Ο ίδιος θεωρούσε πραγματικούς γονείς του, τον παπού και τη γιαγιά του. Αυτοί, έγραψε, μεγάλωσαν τον ίδιο και την αδελφή του, με τις αξίες των Απαλαχίων, σε εξαιρετικά δύσκολες οικονομικά συνθήκες. Προς τιμήν τους, άλλαξε το επίθετό του.

Στον πόλεμο του Ιράκ

Ο Βανς φοίτησε στο δημόσιο γυμνάσιο της πόλης του. Μετά την αποφοίτησή του, κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ και υπηρέτησε στον πόλεμο του Ιράκ.

Επιστρέφοντας από τον εφιάλτη του πολέμου, πέτυχε να εισαχθεί στο κρατικό πανεπιστήμιο του Οχάιο, από όπου αποφοίτησε το 2009 με πτυχίο Bachelor of Arts summa cum laude στις πολιτικές επιστήμες και τη φιλοσοφία.

Όσο σπούδαζε στο Οχάιο, εργάστηκε για τον Ρεπουμπλικανό Γερουσιαστή του Οχάιο, Μπομπ Σούλερ.

Στο Γιέιλ και την επαγγελματική επιτυχία

Μετά την αποφοίτησή του από την Πολιτεία του Οχάιο, ο Βανς θέλησε να κάνει το μεγάλο άλμα. Έκανε αίτηση για τη Νομική Σχολή του Γέιλ και πέτυχε να γίνει δεκτός με υποτροφία. Κατά τη διάρκεια του πρώτου του έτους, η καθηγήτριά του, Έιμι Τσούα, συγγραφέας του Battle Hymn of the Tiger Mother, τον έπεισε να γράψει τα απομνημονεύματά του. Ο Βανς αποφοίτησε από το Yale το 2013 με διδακτορικό.

Αφού εργάστηκε σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, ειδικευόμενο στο εταιρικό δίκαιο, ο Βανς μετακόμισε στο Σαν Φρανσίσκο για να εργαστεί στον κλάδο της τεχνολογίας σε θέσεις risk management και στη συνέχεια να αναλάβει διευθυντική θέση στην επενδυτική εταιρεία του Πίτερ Τιλ, Mithril Capital.

Ο Βανς συνέχισε να εργάζεται στον χρηματοικονομικό χώρο και το 2019 συνίδρυσε τη Narya Capital, αντλώντας χρηματοδότηση από τους Τιλ, Έρικ Σμιντ και Μαρκ Άντρεσεν.

Η φωνή της Ζώνης της Σκουριάς

Το 2016, η Harper δημοσίευσε το βιβλίο του, Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis.

Ήταν στη λίστα των New York Times Best Seller το 2016 και το 2017. Ήταν φιναλίστ για το Λογοτεχνικό Βραβείο Ειρήνης του Dayton 2017 και νικητής του βραβείου Audie 2017 για μη λογοτεχνικά έργα.

Οι New York Times το χαρακτήρισαν «ένα από τα έξι καλύτερα βιβλία που βοηθούν στην κατανόηση της νίκης του Τραμπ». Η Washington Post τον αποκάλεσε τη «φωνή της Ζώνης της Σκουριάς».

Τον Ιούλιο του 2021, ο Βανς μπήκε στον χώρο της πολιτικής. Στις 3 Μαΐου 2022, κέρδισε τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών για το χρίσμα του υποψηφίου γερουσιαστή του Οχάιο με ποσοστό 32%. Στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου, ο Βανς νίκησε τον υποψήφιο των Δημοκρατικών Τιμ Ράιαν με 53% έναντι 47%.