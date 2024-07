Απόπειρα κατά Τραμπ: Πώς φτάσαμε στην παρολίγον δολοφονία – Πού οδηγούνται τώρα οι ΗΠΑ

Η απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση είναι η πιο σοβαρή επίθεση σε Αμερικανό πρόεδρο (νυν ή πρώην) από τότε που ο Τζον Χίνκλεϊ πυροβόλησε και τραυμάτισε τον Ρόναλντ Ρίγκαν τον Μάρτιο του 1981.

Από τύχη ή «χάρη στη βοήθεια του Θεού», όπως τόνισε, ο Τραμπ δεν χτυπήθηκε για λίγα χιλιοστά από τη σφαίρα στο κεφάλι. Τραυματίστηκε ελαφρά μόνο στο δεξί αυτί. Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος στις ΗΠΑ και η διεθνής κοινότητα καταδίκασαν το περιστατικό ως ένα νέο ζοφερό κεφάλαιο πολιτικής βίας και ξεκάθαρη απειλή για τη δημοκρατία. Είναι αναμφίβολα μία εξέλιξη που αλλάζει τα πάντα στην προεκλογική εκστρατεία και ευρύτερα τα δεδομένα στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι συγκεντρώνονται στο Μιλγουόκι αυτή την εβδομάδα για το συνέδριο του κόμματός τους, όλοι περιμένουν να δουν τι στάση θα τηρήσουν τα κορυφαία στελέχη και κυρίως ο ίδιος ο Τραμπ, που θα λάβει και επισήμως το χρίσμα. Από τα όσα θα πει την Πέμπτη θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό το κλίμα στο οποίο θα προχωρήσει η Αμερική προς τις κάλπες του Νοεμβρίου.

