Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Τα 3 αμείλικτα ερωτήματα για τη Μυστική Υπηρεσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκε πολύ τυχερός. Αυτό επισημαίνουν οι ειδικοί σε ζητήματα ασφαλείας, που εξετάζουν το υλικό από την απόπειρα κατά της ζωής του. Για λίγα χιλιοστά θα μπορούσε η σφαίρα να τον έχει βρει στο κεφάλι και να είναι νεκρός. Ο ίδιος σχολίασε «μόνο ο Θεός απέτρεψε το αδιανόητο».

Αν και ευχαρίστησε τους άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας και της αστυνομίας για τον τρόπο που αντέδρασαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει, αυτό που τονίζουν όλοι. Πώς επετράπη όλο αυτό σε έναν τόσο καλά φυλασσόμενο χώρο;

Ερώτημα 1ον: Πώς είναι δυνατόν να αποκτήσει με τόση άνεση ένας 20χρονος με τουφέκι πρόσβαση στη στέγη κτιρίου, σε απόσταση μόλις 120 μέτρων από τη θέση του πρώην προέδρου στο βάθρο;

Δευτερόλεπτα αφότου ακούστηκαν πυροβολισμοί, ελεύθεροι σκοπευτές της Μυστικής Υπηρεσίας άνοιξαν πυρ κατά του υπόπτου και τον εξουδετέρωσαν. Είχε προλάβει να σκοτώσει έναν άνθρωπο και να τραυματίσει σοβαρά δύο ακόμη.

Και εδώ φτάνουμε στο δεύτερο ερώτημα: Γιατί περίμεναν να συμβεί πρώτα το μοιραίο;

Είναι σαφές – από τις μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν στην υπαίθρια συγκέντρωση και που είχαν δει και ενημερώσει τις αρχές για έναν ένοπλο πάνω στη στέγη, αλλά και από βίντεο, που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο – ότι οι ελεύθεροι σκοπευτές είχαν εντοπίσει τον δράστη. Τουλάχιστον ένας εξ αυτών τον παρακολουθούσε για αρκετά λεπτά. Αλλά έδρασε μετά τους πυροβολισμούς.

Additional video we’ve obtained that shows the moment just before the shooting. Secret Service agents appeared to be looking in the direction of the assassin, who was positioned on a roof.

A secret service sniper ultimately killed the assassin. pic.twitter.com/mHkg2bx21G

— Real News No Bullshit (@NewsNotBs) July 14, 2024