Διάγγελμα Μπάιντεν: «Ήρθε η ώρα να ηρεμήσουμε όλοι»

Από το πλέον επίσημε «βήμα», ο Οβάλ γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν σε διάγγελμά του ζήτησε από τους τους Αμερικανούς να «ρίξουν το πολιτικό θερμόμετρο και να θυμούνται ότι είναι όλοι φίλοι»

Ο πυροβολισμός κατά του Τραμπ «μας καλεί όλους να κάνουμε ένα βήμα πίσω», δήλωσε στο διάγγελμα που κράτησε περίπου επτά λεπτά.

«Οι διαφωνίες είναι αναπόφευκτες, αλλά η πολιτική δεν μπορεί να μετατρέπεται κυριολεκτικά σε πεδίο μάχης, ή, Θεός φυλάξοι, πεδίο δολοφονιών», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ευτυχώς ο Τραμπ δεν τραυματίστηκε σοβαρά», σημείωσε, τονίζοντας: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να εξομαλυνθεί αυτή η βία. Η πολιτική ρητορική σε αυτή τη χώρα έχει γίνει πολύ έντονη. Ήρθε η ώρα να ηρεμήσουμε. Όλοι έχουμε την ευθύνη να το κάνουμε».

Join me as I address the nation from the Oval Office. https://t.co/0lbRNEt6OH

— President Biden (@POTUS) July 15, 2024