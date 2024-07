Τόμας Κρουκς: Δείτε σε διαφήμιση της BlackRock τον παρ’ ολίγον δολοφόνο του Τραμπ

Σε διαφημιστικό spot της BlackRock, εμφανιζόταν -έ στο background – ο Τόμας Κρουκς, που πυροβόλησε εναντίον του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σκοτώνοντας έναν πολίτη, γεγονός πoυ οδήγησε την αμερικανική πολυεθνική επενδυτική εταιρεία να το αποσύρει άμεσα.

«Το 2022, προβάλαμε μια διαφήμιση με έναν καθηγητή από το λύκειο Μπέθελ Παρκ, στην οποία εμφανίζονταν για λίγο στο φόντο αρκετοί μαθητές, μεταξύ των οποίων και ο Τόμας Μάθιου Κρουκς», δήλωσε την Κυριακή εκπρόσωπος της επενδυτικής εταιρείας.

Thomas Crooks was in this “BlackRock” commercial while in high school.

pic.twitter.com/bWh63It1Or

— Juanita Broaddrick (@atensnut) July 14, 2024