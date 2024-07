Απόπειρα δολοφονίας κατά Τραμπ: «Βούτηξε πάνω στην οικογένειά του να τους σώσει» και πέθανε σαν ήρωας

Την ταυτότητα του θύματος κατά την επίθεση του Τόμας Μάθιου Κρουκς στην προεκλογική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ο Τζος Σαπίρο, κυβερνήτης της Πενσυλβάνια.

Πρόκειται για τον 50χρονο Κόρι Κομπέρατορ, ο οποίος «βούτηξε πάνω στην οικογένειά του» για να τους προστατεύσει από τα πυρά και σκοτώθηκε. «Πέθανε σαν ήρωας», τόνισε ο Σαπίρο.

Ήταν απόστρατος αξιωματικός της πυροσβεστικής και συνέχιζε να προσφέρει τις υπηρεσίες του εθελοντικά.

Ο κυβερνήτης διευκρίνισε ότι έδωσε στη δημοσιότητα την πληροφορία αφού μίλησε με τη σύζυγο του θύματος.

