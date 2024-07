Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Βίντεο με τον δράστη να σέρνεται πάνω στη στέγη

Βίντεο του TMZ, που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς, τον άνδρα που οι αρχές ταυτοποίησαν ως τον δράστη της απόπειρας κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ, να σέρνεται πάνω στη στέγη κτιρίου έξω από τον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης.

Ο 20χρονος δράστης απείχε μόλις 120 μέτρα από τη σκηνή, στην οποία είχε ανέβει ο Τραμπ για να εκφωνήσει την ομιλία του. Οπαδοί του πρώην προέδρου, τον έχουν εντοπίσει, τον τραβούν βίντεο και ενημερώνουν αξιωματικούς που βρίσκονταν εκεί. Το εύλογο ερώτημα, που ανακύπτει: Γιατί άφησαν τον Τραμπ να παραμένει στη σκηνή;

The Left-Wing Trump assassin was so obvious that *multiple* people in the crowd saw him crawling on the roof in broad daylight with a firearm and even *filmed* the assassin before he ever fired a shot. (!!!)

Where the HELL was the Secret Service?!

WTFpic.twitter.com/CVlYhYeKRt

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 14, 2024