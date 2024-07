Απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Κραυγές τρόμου, οργή και προσευχές – Όλα όσα ακολούθησαν μετά τους πυροβολισμούς (εικόνες)

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και εκ νέου υποψήφιος για την προεδρία, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ξεκινήσει την ομιλία του σε ανοικτή προεκλογική συγκέντρωση στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια. Ξαφνικά ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ακολούθησε χάος και φωνές τρόμου, με το πλήθος να πέφτει στο έδαφος.

Πιάνοντας το δεξί του αυτί και βλέποντας το αίμα στο χέρι του ο Τραμπ έπεσε γρήγορα στο έδαφος πίσω από το πόντιουμ. Πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας ανέβηκαν στη σκηνή πέφτοντας πάνω στον Ρεπουμπλικάνο για να τον καλύψουν, ενώ και άλλα μέλη των δυνάμεων της τάξης έσπευσαν επίσης στη σκηνή κρατώντας τουφέκια.

BREAKING NEWS: The Secret Service confirms that Trump is 'safe' after the former president was rushed off rally stage following reports of possible gunshots in Butler, Pennsylvania. pic.twitter.com/JCEJ1ZhSqQ

— Fox News (@FoxNews) July 13, 2024