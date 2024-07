Έλον Μασκ για Τραμπ: Τελευταία φορά που η Αμερική είχε έναν τόσο σκληρό υποψήφιο ήταν με τον Θίοντορ Ρούσβελτ

Την «απόλυτη» υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ο Έλον Μασκ, και του ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» μέσω του X , λίγη ώρα μετά την απόπειρα ενόπλου εναντίον του υποψηφίου των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια.

«Υποστηρίζω απόλυτα τον (σ.σ. πρώην) πρόεδρο Τραμπ κι εύχομαι να αναρρώσει γρήγορα», ανέφερε ο κ. Μασκ, χαρακτηρίζοντας «σκληρό» τον μεγιστάνα, που ύψωσε τη γροθιά και φώναξε κάτι προς τους υποστηρικτές του με αίμα στο αυτί και στο πρόσωπό του καθώς πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας τον πλαισίωσαν για να τον προστατεύσουν και τον απομάκρυναν εσπευσμένα από τη σκηνή.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

Last time America had a candidate this tough was Theodore Roosevelt

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024