Σλοβακία: Τουλάχιστον 15 τραυματίες από καταιγίδα κατά τη διάρκεια υπαίθριου μουσικού φεστιβάλ – Βίντεο

Τουλάχιστον 15 τραυματίες άφησε πίσω της καταιγίδα στην Σλοβακία, από τη σφοδρότητα της οποίας καταστράφηκαν οι υπαίθριες εγκαταστάσεις, ενός φεστιβάλ το οποίο βρισκόταν σε εξέλιξη. ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Οι διοργανωτές αρχικά έκαναν λόγο για 8 τραυματίες λόγω της κακοκαιρίας, αλλά στη συνέχεια ανέφεραν ότι είναι τουλάχιστον 15 και οι περισσότεροι από αυτούς φέρουν ελαφρά τραύματα.

mnohi co to videli a zazili su otraseni, plakali.

preco si tolko ludi @Pohodaofficial zastava? #pohoda je , je to miesto kam mnohi chodia roky – kedysi teenagers – teraz s rodinami a . co sa tam deje beru osobne.

dolezite bude vysetrovanie nie meteorologovia od klavesnice pic.twitter.com/sOKdswnACV

— Sim (@HlavacovaSim) July 13, 2024