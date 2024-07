Μις Μέρκελ όπως Μις Μαρπλ: H δεύτερη καριέρα της Καγκελαρίου ως ντετέκτιβ στην ιταλική τηλεόραση

Τρία χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή της από την πολιτική, η «Άγκελα Μέρκελ» κάνει νέα καριέρα στην ιταλική τηλεόραση σε ρόλο Γερμανίδας Μις Μαρπλ που λύνει μυστηριώδη εγκλήματα.

Η πρώην καγκελάριος είναι η «Μις Μέρκελ» μιας κωμωδίας που έκανε ήδη επιτυχία στη Γερμανία και τώρα θα προβάλλεται μεταγλωττισμένη και στην ιταλική RAI.

Βασισμένη σε ένα από τα best seller μυθιστορήματα του Γερμανού συγγραφέα Ντέιβιντ Σάφιερ, η σειρά έχει μια απλή υπόθεση: Η συνταξιούχος «Μέρκελ», δεν έχει μεν εγκαταλείψει τα χρωματιστά μπλέιζερ και την χαρακτηριστική κόμμωση, αλλά έχει αποσυρθεί με τον σύζυγό της στο Ούκερμαρκ, τη γενέτειρά της, στα βορειοανατολικά του Βερολίνου.

Cosa succederebbe se #AngelaMerkel diventasse un’investigatrice? #MissMerkel è la nuova curiosa serie di #Rai2 dove l’ex cancelliera tedesca, in pensione, si diletta a risolvere alcuni casi di omicido

In onda da venerdì, in prima serata!#Series #Rai #Palinsesti #AscoltiTv pic.twitter.com/GqgOa6k3Sn

