ΕΕ: Οι Ευρωβουλευτές ψηφίζουν για πρόεδρο και επικεφαλής Κομισιόν – Η διαδικασία

Οι Ευρωβουλευτές θα συγκεντρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουλίου στο Στρασβούργο για την πρώτη Ολομέλεια μετά τις κάλπες της 9ης Ιουνίου.

Για να είναι κανείς υποψήφιος πρέπει να έχει τη στήριξη μιας πολιτικής ομάδας ή 36 τουλάχιστον ευρωβουλευτών. Εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, με μυστική ψηφοφορία, εκλέγεται πρόεδρος.

Αν έπειτα από τρείς ψηφοφορίες δεν μπορεί να κάποιος από τους υποψήφιους να συγκεντρώσει πλειοψηφία, πραγματοποιείται τέταρτη ψηφοφορία στην οποία συμμετέχουν οι δύο υποψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην τρίτη ψηφοφορία. Για να εκλέγειο κάποιος προέδρος χρειάζονται να έχει συγκεντρώσει την πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρομπέρτα Μέτσολα υπέβαλε την υποψηφιότητά της για την προεδρία του Σώματος.

Επίσης, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εξέλεξαν τον Αντόνιο Κόστα ως νέο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει προταθεί να συνεχίσει ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άλλα πέντε χρόνια και η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κάγια Κάλλας, ως Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, διαδεχόμενη δηλαδή τον Ζοζέπ Μπορέλ.

Το Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον νέο ή τη νέα πρόεδρο της Επιτροπής, που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με απόλυτη πλειοψηφία (το ήμισυ του συνόλου των μελών του Σώματος συν ένα).

❗ The EPP Group has just nominated Roberta Metsola as the candidate for the office of President of the European Parliament. #EUelections2024 @RobertaMetsola pic.twitter.com/nxZQH6vkoB

Όσον αφορά τους υποψήφιους για το νέο προεδρείο του Ευρωκοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP) και οι Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) ανακοίνωσαν τους «εκλεκτούς» τους.

Συγκεκριμένα, υποψήφιοι αντιπρόεδροι από το ΕΛΚ είναι: ο González Pons, η Sabine Verheyen και η Ewa Kopacz. «Σε δύσκολους καιρούς, χρειαζόμαστε ισχυρή ηγεσία», αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του κόμματος για την παρουσίαση των τριών υποψηφίων. Σημειώνεται ότι η Ewa Kopacz είχε εκλεγεί ξανά αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου με το EPP τον Ιανουάριο του 2022.

The @EPPGroup selected its candidates for the office of Vice-President of the European Parliament:@gonzalezpons@sabineverheyen@EwaKopacz

In challenging times, we need strong leadership.#EPP4EU pic.twitter.com/0eSmAd7rTM

— EPP Group (@EPPGroup) July 10, 2024