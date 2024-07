Ζαχάροβα για F-16 στην Ουκρανία: Οι ΗΠΑ ηγούνται μιας «πολεμικής συμμορίας»

Οι ΗΠΑ ηγούνται της «πολεμικής συμμορίας» με τις παραδόσεις F-16 στην Ουκρανία, δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε ότι μια πρώτη παρτίδα F-16 μεταφέρεται ήδη από τη Δανία και την Ολλανδία και θα είναι επιχειρησιακά στην Ουκρανία μέχρι το καλοκαίρι.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

US and allies are sending #F16 fighter jets to #Ukraine right now, which will arrive this summer – #Blinken pic.twitter.com/tCTtth7Dly

— Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) July 10, 2024