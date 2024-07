Η αντίδραση Κρεμλίνου στις γαλλικές εκλογές: Δεν τρέφουμε ελπίδες για εξομάλυνση σχέσεων

Οι ελπίδες της Ρωσίας για εξομάλυνση των σχέσεων με τη Γαλλία διαψεύστηκαν από τα αποτελέσματα των γαλλικών βουλευτικών εκλογών, δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

«Νίκη των πολιτικών δυνάμεων που θα ήταν υποστηρικτές των προσπαθειών για αποκατάσταση των διμερών μας σχέσεων θα ήταν σίγουρα καλύτερη για τη Ρωσία, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε τέτοια βούληση από κανέναν, επομένως δεν τρέφουμε ιδιαίτερες ελπίδες ή ψευδαισθήσεις ως προς αυτό », δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Οι σχέσεις Γαλλίας και Ρωσίας επιδεινώθηκαν όταν το Κρεμλίνο ξεκίνησε την εισβολή στην Ουκρανία το 2022, με το Παρίσι να συμετέχει στις κυρώσεις της ΕΕ κατά Ρωσίας. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ήταν ένας από τους λίγους Ευρωπαίους ηγέτες που διατήρησε άμεσο διάλογο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την εισβολή, αλλά τελικά τον διέκοψε.

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι «οι διαθέσεις των Γάλλων ψηφοφόρων» ήταν «απρόβλεπτες» και ότι η Μόσχα «θα παρακολουθούσε τον σχηματισμό κυβέρνησης με μεγάλο ενδιαφέρον».

«Η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οπότε φυσικά όλα όσα συμβαίνουν εκεί είναι ενδιαφέροντα για εμάς», είπε.

Σημειωτέον ότι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το Κρεμλίνο είχε εκδηλώσει σχεδόν ανοιχτά την προτίμησή του στην Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν, με το υπουργείο Εξωτερικών να αναρτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι Γάλλοι ψηφοφόροι «επιδιώκουν μια κυρίαρχη εξωτερική πολιτική που εξυπηρετεί τα εθνικά τους συμφέροντα και μια ρήξη με τις επιταγές της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών». Μάλιστα για να μη μείνει καμία αμφιβολία συνόδευσε την ανάρτηση με τη φωτογραφία της Λε Πεν.

#Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.

☝️ French officials won’t be able to ignore these profound shifts in the attitudes of the vast majority of citizens pic.twitter.com/4gCRBLayPP

— MFA Russia (@mfa_russia) July 3, 2024