Εκλογές στη Γαλλία: Πώς κατανέμονται οι έδρες – Ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, μία συμμαχία αριστερών κομμάτων που έως πρόσφατα είχαν αρκετές διαφορές μεταξύ τους, είναι η νέα μεγάλη δύναμη σε ένα απολύτως κατακερματισμένο γαλλικό κοινοβούλιο.

Ο πρώτος στόχος επετεύχθη. Απετράπη η άνοδος της ακροδεξιάς στην εξουσία, σε ένα αποτέλεσμα, που εξέπληξε τους πάντες. Ωστόσο κανένα κόμμα δεν βρίσκεται κοντά σε απόλυτη πλειοψηφία. Και αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία εισέρχεται σε μία περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και αστάθειας, που θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο κέρδισε 182 έδρες, ενώ η κεντρώα συμμαχία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν 163 έδρες και η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λε Πεν και του Ζορντάν Μπαρντελά παρά το επιβλητικό προβάδισμα στον πρώτο γύρο, έμεινε στην τρίτη θέση με 143 έδρες.

Ο διορισμός νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία είναι αρμοδιότητα του προέδρου — όμως η Εθνοσυνέλευση έχει την δυνατότητα να τον ρίξει, σε περίπτωση που υιοθετήσει πρόταση μομφής με απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν θα λάβει τις αποφάσεις του αφού συγκροτηθεί σε σώμα η Εθνοσυνέλευση και μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ όπου θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ δήλωσε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του, αλλά θα προσφέρει τις υπηρεσίες του όσο είναι αναγκαίο.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο αποτελείται από την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν, το πιο μετριοπαθές Σοσιαλιστικό Κόμμα, το κόμμα των πράσινων Οικολόγων, το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα μικρά κόμματα. Δημιουργήθηκε λίγες μέρες αφότου ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Η πιο εξέχουσα – αν και διχαστική – φιγούρα της αριστερής αυτής συμμαχίας είναι αναμφίβολα ο 72χρονος Μελανσόν. Στελέχη του κόμματος του Μακρόν είχαν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τον Μελανσόν, καθώς θεωρούν το κόμμα του εξίσου ακραίο και ακατάλληλο να κυβερνήσει με την Εθνική Συσπείρωση.

Η Ανυπότακτη Γαλλία έχει υποσχεθεί να καταργήσει τις μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και τη μετανάστευση που πέρασε η σημερινή κυβέρνηση, να δημιουργήσει μια υπηρεσία διάσωσης για μετανάστες χωρίς έγγραφα και να διευκολύνει τις αιτήσεις βίζας.

Θέλει επίσης να ορίσει ανώτατα όρια στα βασικά αγαθά για την καταπολέμηση της κρίσης του κόστους ζωής, ενώ έχει δεσμευτεί για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Δεσμεύεται επίσης να αναγνωρίσει το ταχύτερο δυνατόν το κράτος της Παλαιστίνης.

The crowd got what it wanted: after it chanted “the old man” (!), for a few seconds, Jean-Luc Mélenchon is now speaking. pic.twitter.com/WYIYnUk3Bv

— Nicolas Camut (@nicolas_camut) July 7, 2024