Εκλογές στη Γαλλία: Ποιο είναι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο που θριάμβευσε στον δεύτερο γύρο

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά ο Ζαν Λυκ Μελανσόν μπορεί να δηλώνει απόψε νικητής. Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας βλέπει τη συμμαχία του να κερδίζει την πρώτη θέση και παρόλο που δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή, έχει τον πρώτο λόγο στις εξελίξεις.

Ο Μελανσόν τόνισε ότι ο πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ πρέπει να παραιτηθεί, διαμηνύοντας ότι το Νέο Λαϊκό Μέτωπο είναι έτοιμο να κυβερνήσει τη Γαλλία.

«Είναι μια τεράστια ανακούφιση για την μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας που αγαπούν την δημοκρατία. Ο λαός μας ψήφισε κατά συνείδηση, χαιρετίζω την κινητοποίηση χιλιάδων ανδρών και γυναικών για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα», υπογράμμισε.

Δεσμεύτηκε δε μεταξύ άλλων ότι μία κυβέρνηση της Αριστεράς θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, το συντομότερο δυνατόν.

Jean-Luc Mélenchon has called to recognize the state of Palestine “as soon as possible.”

A large Palestinian flag was deployed by his supporters shortly after his speech. pic.twitter.com/OxC5qKyRz2

— Nicolas Camut (@nicolas_camut) July 7, 2024