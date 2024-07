«Γιατί ο Μπάιντεν πρέπει να αποσυρθεί»: Αιχμηρό εξώφυλλο του Economist με ένα«πι» για ηλικιωμένους

Το περιοδικό The Economist προκάλεσε την έκπληξη των χρηστών των social media χθες, 4 Ιουλίου, με ένα εξώφυλλο που κατακεραύνωνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν για την ηλικία του και την καταλληλότητά του για το αξίωμα.

Πιο συγκεκριμένα, το εξώφυλλο έδειχνε ένα «Πι» για ηλικιωμένους με την προεδρική σφραγίδα πάνω του.

Κοινοποιημένο στο X, το νέο εξώφυλλο του πρακτορείου κέρδισε σημαντική προσοχή στην πλατφόρμα, έχοντας πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές μέσα σε λίγες ώρες. Πέρα από το προβοκατόρικο εξώφυλλο, το άρθρο βάζει στο στόχαστρο τον Μπάιντεν για την εμφάνισή του στο ντιμπέιτ, αναφέροντας ότι απέδειξε πως είναι «ακατάλληλος» για πρόεδρος.

As the head of state, America’s president embodies the virtues of the republic. The more he is seen as a stubborn old man who leaves the real work to his courtiers, the more he will undermine Americans’ faith in their system of government https://t.co/Ju2EYXuZrI

— The Economist (@TheEconomist) July 5, 2024