Μπάιντεν: Συνεχάρη τον Στάρμερ για την νίκη του στις εκλογές

«Συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την ανάληψη της πρωθυπουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου», ευχήθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν μέσω του X, μετά τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στην Βρετανία.

«Προσβλέπω στο κοινό μας έργο για την υποστήριξη της ελευθερίας και της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο και στην περαιτέρω ενίσχυση της ειδικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών μας», προσθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Congratulations to Prime Minister Keir Starmer on becoming Prime Minister of the United Kingdom.

I look forward to our shared work in support of freedom and democracy around the world, and to further strengthening the special relationship between our two countries.

— President Biden (@POTUS) July 5, 2024