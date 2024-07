Άντζελα Ρέινερ: Στα 16 της είπαν «είσαι ένα μηδενικό», στα 44 έχει πετύχει τα πάντα – Η συγκλονιστική ιστορία της

Γεννημένη το 1980 η Άντζελα Ρέινερ θα μπορούσε, αν ακολουθούσε το κλασικό πρότυπο της γενιάς της, να έχει ένα ή δύο το πολύ μικρά παιδιά και να κυνηγά την καριέρα της.

Είναι όμως μητέρα τριών παιδιών και έχει μία εγγονή…7 ετών. Έγινε μητέρα στα 16 και γιαγιά στα 37! Και όχι. Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στην πραγματικά συγκλονιστική ιστορία της γυναίκας, που σήμερα ορίστηκε αντιπρόεδρος στην νέα κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Γεννήθηκε στο Στόκπορτ σε μία οικογένεια που αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες. Η μητέρα της ήταν αναλφάβητη και δεν εργαζόταν. Ο πατέρα της άλλαζε συνέχεια δουλειές και έμενε για μεγάλα διαστήματα άνεργος. Ζούσαν, όπως έχει πει η ίδια, με επιδόματα και βοήθεια για απόρους.

Στο τραπέζι του σπιτιού δεν υπήρχε πάντα φαγητό. Σιτιζόταν χάρη στα δωρεάν γεύματα στο σχολείο – μία πολιτική που καθιέρωσαν οι Εργατικοί. Και στα ράφια δεν είχε βιβλία. «Δεν αγοράζαμε ποτέ βιβλία στο σπίτι, γιατί η μητέρα μου δεν ήξερε γραφή και ανάγνωση», έχει εξηγήσει στους Financial Times.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της εφηβεία της, έπρέπε μάλιστα να φροντίζει τη μητέρα της, που είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή.

Σε ηλικία 16 ετών αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο. Είχε μείνει έγκυος στον πρώτο της γιο και έπρεπε να σταθεί στα πόδια της.

Δεν είχε προλάβει να ειδικευτεί σε κάτι, δεν μπορούσε να συμπληρώσει τα πεδία «εκπαίδευση» και «προσόντα».

Φεύγοντας από το σχολείο, κάποιος της είπε πως «είναι ένα μηδενικό», ότι «δεν θα πετύχει τίποτα στη ζωή της». Βάλθηκε να του αποδείξει πως έκανε τεράστιο λάθος.

Αφού γέννησε όχι μόνο πήρε το απολυτήριο Λυκείου, αλλά συνέχισε στο Κολλέγιο, όπου σπούδασε βρετανική νοηματική γλώσσα και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, εργαζόμενη παράλληλα σε μερική απασχόληση.

Παίρνοντας το πτυχίο της, προσελήφθη ως εργαζόμενος φροντίδας στον δήμο. Πολύ σύντομα εξελέγη εκπρόσωπος των εργαζομένων και άρχισε τη συνδικαλιστική της δράση. «Είχα μεγάλο στόμα, αντιδρούσα και δεν δεχόμουν αδικίες από τη διεύθυνση», έχει πει.

Άρχισε να ανεβαίνει με σταδιακά βήματα στο σωματείο εργαζομένων της Unison, φτάνοντας να εκπροσωπεί 200.000 εργάτες στη Βορειοδυτική Αγγλία. Παντρεύτηκε τον Μαρκ Ρέινερ, στέλεχος της Unison, το 2010. Χώρισαν το 2020.

Πέρασε από τον συνδικαλισμό στην πολιτική τη δεκαετία του 2010. Το 2015 πήρε το εισιτήριο για τη Βουλή. Ήταν η πρώτη γυναίκα βουλευτής στην ιστορία 180 ετών της περιφέρειάς της (Ashton-under-Lyne ).

Στο κόμμα των Εργατικών ξεχώρισε γρήγορα και ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας. Από το 2015 ορίστηκε διαδοχικά τομεάρχης Εκπαίδευσης και Ισότητας, ενώ το 2020 εξελέγη αντιπρόεδρος του κόμματος. Η σχέση της με τον νέο ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Θεωρείται άλλωστε εκπρόσωπος της λεγόμενης «αριστερής πτέρυγας» και η ίδια προσδιορίζεται ως «σοσιαλίστρια», αλλά όχι «Κορμπινική», όπως ξεκαθαρίζει (εννοώντας βεβαίως ότι δεν είναι οπαδός του Τζέρεμι Κόρμπιν, πρώην ηγέτη των Εργατικών, ο οποίος αφού οδήγησε το κόμμα στη χειρότερη ήττα του από τη δεκαετία του 1930, εξελέγη σε αυτές τις εκλογές ως ανεξάρτητος).

Η Ρέινερ όχι μόνο απέκρουσε τις αρχικές προσπάθειες του Στάρμερ να την υποβιβάσει στην κομματική ιεραρχία, αφήνοντας της εκτός των κρίσιμων θέσεων, αλλά ευπέτυχε να τον πείσει να την εμπιστευτεί. Έγινε σκιώδης υπουργός και τον Σεπτέμβριο του 2023 έγινε σαφές πως προοριζόταν για αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε περίπτωση εκλογικής νίκης των Εργατικών.

Η Ρέινερ έχει δεχτεί απειλές κατά της ζωής της και έχει μιλήσει για το πώς είχε για μεγάλο διάστημα εγκατεστημένο ένα punic button στο σπίτι της. Το 2021, ένας άνδρας καταδικάστηκε αφού παραδέχτηκε ότι έστειλε ένα απειλητικό email, στο οποίο την προειδοποιούσε «να προσέχεις την πλάτη σου και τα παιδιά σου».

Την ημέρα της ανακοίνωσης της ποινής του η ίδια ζήτησε «ανεπιφύλακτα» συγγνώμη επειδή είχε αποκαλέσει τους Συντηρητικούς «αποβράσματα» κατά τη διάρκεια της διάσκεψης του κόμματός της.

Το 2022 ένα άρθρο στην Mail on Sunday υποστήριζε ότι βουλευτές των Τόρις είχαν καταγγείλει μία συνωμοσία τύπου «Βασικό Ένστικτο» εκ μέρους με στόχο να αποσπάσει την προσοχή του Μπόρις Τζόσον «σταυρώνοντας τα πόδια της». Απέρριψε το άρθρο ως «αηδιαστικό» και κατήγγειλε ότι δεν είχε να κάνει μόνο με το γεγονός ότι ήταν γυναίκα, αλλά και με τα ταξικά στερεότυπα για το πού και πώς μεγάλωσε. Το άρθρο πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις και ο ίδιος ο Μπόρις Τζόνσον το καταδίκασε δημοσίως ως μία ανώνυμη, επίθεση μισογυνισμού εναντίον της.

Τον τελευταίο χρόνο βρέθηκε στο μικροσκόπιο για τις φορολογικές της ρυθμίσεις, πριν εκλεγεί βουλευτής.

Αντιμετώπιζε ερωτήματα για το αν πλήρωσε το σωστό ποσό φόρου μετά την πώληση του σπιτιού της στο Στόκπορτ το 2015, αφού οι επικριτές αμφισβήτησαν τον ισχυρισμό της ότι το ακίνητο ήταν η κύρια κατοικία της.

Τον Απρίλιο, η αστυνομία άνοιξε εκ νέου έρευνα για τους ισχυρισμούς ότι μπορεί να παραβίασε τον εκλογικό νόμο δηλώνοντας ότι το σπίτι της ήταν η κύρια κατοικία της και όχι το σπίτι του τότε συζύγου της – κάτι που θα μπορούσε να αποτελεί παραβίαση των εκλογικών κανόνων. Η ίδια έχει αρνηθεί την όποια παρατυπία. Στις 28 Μαΐου η έρευνα έκλεισε χωρίς να προκύψουν εις βάρος της στοιχεία.

Οι πολίτες της την εμπιστεύτηκαν να τους εκπροσωπήσει και πάλι στη Βουλή και ο Κιρ Στάρμερ την όρισε αντιπρόεδρο στην κυβέρνησή του, εκτιμώντας ότι είναι ένα από τα πιο δυνατά χαρτιά του. Η ίδια γνωρίζει ότι έχει ακόμη σκληρές μάχες να δώσει μπροστά της. Δηλώνει πανέτοιμη.

The Rt Hon Angela Rayner MP @AngelaRayner has been appointed Secretary of State for Levelling Up, Housing and Communities @luhc.

She will also be Deputy Prime Minister.#Reshuffle pic.twitter.com/tFkwgzCE5e

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 5, 2024