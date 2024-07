Γυναίκες σε κορυφαίες θέσεις της κυβέρνησης Στάρμερ: Αυτοί είναι οι νέοι υπουργοί των Εργατικών

Τουλάχιστον επτά γυναίκες περιλαμβάνει ήδη το κυβερνητικό σχήμα που συγκροτεί ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ.

Η Ρέιτσελ Ριβς θα αποτελέσει τη νέα υπουργό Οικονομικών της χώρας και θα γίνει η πρώτη γυναίκα στο πόστο αυτό στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Επίσης, η Άντζελα Ρέινερ (φωτογραφία) είναι η νέα αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης.

Ο Ντέιβιντ Λάμι διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών της χώρας, o Τζον Χίλι υπουργός Άμυνας και η Ιβέτ Κούπερ υπουργός Εσωτερικών, με χαρτοφυλάκιο μεταξύ άλλων την εσωτερική ασφάλεια και την αστυνόμευση.

Τα προσωπα των πλέον υψηλόβαθμων στελεχών της νέας κυβέρνησης των Εργατικών ήταν γενικώς ευρέως αναμενόμενα.

Η σύνθεση

Αναλυτικά η σύνθεση της νέας κυβέρνησης των Εργατικών με βάση τα ονόματα που έχουν μέχρι στιγμής ανακοινωθεί:

Ρέιτσελ Ριβς: Υπουργός Οικονομίας

Αντζελα Ρέινερ: Αντιπρόεδρος και υπουργός Στεγαστικής πολιτικής

Ντέιβιντ Λάμι: Υπουργός Εξωτερικών

Υβέτ Κούπερ: Υπουργός Εσωτερικών

Γουές Στρίτινγκ: Υπουργός Υγείας

Πατ Μακ Φέϊντεν: Υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ

Τζον Χέιλι: Υπουργός Άμυνας

Σαμπάνα Μαχμούντ: Υπουργός Δικαιοσύνης

Μπρίτζετ Φίλιπσον: Υπουργός Παιδείας

Εντ Μίλιμπαντ: Υπουργός Ενέργειας

Λιζ Κένταλ: υπουργός Εργασίας και Ασφαλιστικού

Πίτερ Κάϊλι: Υπουργός Επιστημών

Λουίζ Χέϊγκ: Yπουργός Μεταφορών

Τζόναθαν Ρέινολντς: Υπουργός Επιχειρήσεων