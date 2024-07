Νέο λεκτικό ολίσθημα Μπάιντεν: «Περήφανος που υπήρξα η πρώτη μαύρη γυναίκα αντιπρόεδρος σε μαύρο πρόεδρο»

Το επιχείρημα του Τζο Μπάιντεν ότι η κάκιστη επίδοσή του στο debate της περασμένης εβδομάδας ήταν ένα μεμονωμένο επεισόδιο, δέχθηκε ένα ακόμη πλήγμα καθώς ο πρόεδρος υπέπεσε σε νέο λεκτικό ολίσθημα.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Φιλαδέλφειας, ο Πρόεδρος Μπάιντεν θέλησε να αναφερθεί στη συνεργασία που είχε τόσο με την Καμάλα Χάρις όσο και με τον Πρόεδρο Ομπάμα αλλά αυτό που τελικά είπε ήταν το εξής:

«Είμαι περήφανος που ήμουν η πρώτη μαύρη γυναίκα αντιπρόεδρος που υπηρέτησε με μαύρο πρόεδρο».

NEW: President Biden goes on incredibly confusing rant, calls himself the first black woman to serve with a black president.

He also called himself the “first president that got elected statewide in the state of Delaware, when I was a kid.”

“By the way, I’m proud to be the, as… pic.twitter.com/VMNtVe85Pz

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 4, 2024