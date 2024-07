Στη Μόσχα ο Όρμπαν; Αντιδράσεις μετά τις πληροφορίες για επίσκεψη και συνάντηση με Πούτιν

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει φήμες για επικείμενη επίσκεψη του Βίκτορ Όρμπαν στη Ρωσία σήμερα, για να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Σαρλ Μισέλ, απερχόμενος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ δεν έχει εντολή να διαπραγματεύεται με τη Ρωσία για λογαριασμό της ΕΕ».

Ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλέστηκαν τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ο οποίος χθες δεν επιβεβαίωσε αλλά ούτε διέψευσε την επίσκεψη. Αξιωματούχοι της ουγγρικής κυβέρνησης δεν απάντησαν σε ερωτήματα του Reuters.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Ορμπάν είχε συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο και τον κάλεσε να εξετάσει το ενδεχόμενο εκεχειρίας για να επισπευθεί μια λήξη στον πόλεμο.

The EU rotating presidency has no mandate to engage with Russia on behalf of the EU.

The European Council is clear: Russia is the aggressor, Ukraine is the victim. No discussions about Ukraine can take place without Ukraine.

— Charles Michel (@CharlesMichel) July 4, 2024