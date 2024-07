Μέτσολα για βρετανικές εκλογές: Προς το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά

Το αποτελέσματα των βρετανικών εκλογών, χαιρέτισε με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίο, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Συγχαρητήρια Κιρ Στάρμερ! Η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τις ρίζες της στις κοινές μας αξίες και στη μακροχρόνια φιλία μας. Ως σύμμαχοι και εταίροι, είναι προς το κοινό μας συμφέρον να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά.», σημείωσε η κ. Μέτσολα.

Congratulations @Keir_Starmer!

The relationship between the European Union and the United Kingdom is rooted in our shared values and longstanding friendship.

As allies and partners, it is in our common interest to continue working closely together.

