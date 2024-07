Πίνακας που είχε βρεθεί σε πλαστική σακούλα στο Λονδίνο πουλήθηκε για πάνω από 17,5 εκατ. λίρες

Σε τιμή ρεκόρ δημοπρατήθηκε ένας πρώιμος πίνακας ενός από τους πιο διάσημους ζωγράφους της Ευρώπης, χρόνια αφότου βρέθηκε σε μια τσάντα για ψώνια σε μια στάση λεωφορείου.

Το έργο «Η ανάπαυση στη φυγή στην Αίγυπτο», ένα πρώιμο έργο του διάσημου Ιταλού ζωγράφου του 16ου αιώνα Τιτσιάνο, πωλήθηκε για πάνω από 17,5 εκατομμύρια λίρες στις 2 Ιουλίου, σύμφωνα με τον οίκο Christie’s. Ήταν το έργο με την υψηλότερη τιμή που πωλήθηκε εκείνο το βράδυ και αποτέλεσε ρεκόρ για οποιοδήποτε έργο του Τιτσιάνο, ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών.

#AuctionUpdate A work last auctioned by Christie’s in 1878, #Titian‘s early masterpiece ‘The Rest on the Flight into Egypt’ realised £17,560,000, achieving a #WorldAuctionRecord for the artist: https://t.co/z6AnSDIuMT pic.twitter.com/ZlxdaZ1tPK

— Christie’s (@ChristiesInc) July 2, 2024