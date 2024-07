NYT: Ο στρατός του Ισραήλ θέλει κατάπαυση πυρός στη Γάζα – Νετανιάχου: Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί

Υπέρ της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, υπό τον φόβο επέκτασης της σύρραξης και στον Λίβανο, τάσσεται η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ, ακόμη και αν αυτό σημαίνει παραμονή της Χαμάς στην εξουσία επί του παρόντος, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ισραηλινού στρατού που επικαλούνται οι ΝΥΤ, μια εκεχειρία θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα.

Οι αξιωματούχοι ασφαλείας υποστήριξαν επίσης, σύμφωνα με τους ΝΥΤ, ότι οι δυνάμεις τους χρειάζονται χρόνο για να ανασυνταχθούν σε περίπτωση που ξεσπάσει χερσαίος πόλεμος εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Μια εκεχειρία με τη Χαμάς θα μπορούσε επίσης να διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας με τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι ΝΥΤ.

Όπως σχολιάζει το αμερικανικό μέσο, δεν είναι σαφές αν η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει εκφράσει αυτές τις απόψεις της απευθείας στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ωστόσο δημοσίως στελέχη του στρατού έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους.

Israel’s military leadership wants to begin a cease-fire in Gaza even if it keeps Hamas in power for the time being, according to interviews with several current and former security officials. https://t.co/7kMOh6JwKE

— The New York Times (@nytimes) July 2, 2024