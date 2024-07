Γερμανία – Πολωνία: Κοινό σχέδιο δράσης με επίκεντρο την άμυνα – Τουσκ: Το Βερολίνο ηγέτης για την ασφάλεια της Ευρώπης

Κοινό σχέδιο δράσης με επίκεντρο την άμυνα υπέγραψαν η Γερμανία και Πολωνία, επαναβεβαιώνοντας τη στρατιωτική συνεργασία τους.

«Θα επιδιώξουμε να διασφαλίσουμε διατλαντική πολιτική ενότητα και μια βέλτιστη στρατιωτική παρουσία των Βορειοαμερικανών συμμάχων στην Ευρώπη, περιλαμβανομένου του ανατολικού σκέλους», αναφέρεται στο σχέδιο, σύμφωνα με το Reuters.

Οι δύο χώρες θα εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε κυβερνητικό επίπεδο για να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, περιλαμβανομένης της επισκευής και συντήρησης των αρμάτων μάχης Leopard 2.

Η Πολωνία εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία του Βερολίνου για μια ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα, την European Sky Shield Initiative, αναφέρεται στο σχέδιο.

Στο σχέδιο δεν αναφέρονται συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων που διεκδικεί η Πολωνία.

#UPDATE Germany will be a leader on Europe’s security, Polish Prime Minister Donald Tusk said on Tuesday in a sign of improved ties between two countries whose relations have often been highly fraught. pic.twitter.com/tSiOGCK26k

— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2024