Βρετανία: Ομοβροντία από τις εκδοτικές ναυαρχίδες κατά Τόρις και υπέρ Εργατικών

Υπέρ των Εργατικών τάσσονται τρία από τα κατ΄εξοχήν συντηρητικά βρετανικά έντυπα σε μια άνευ προηγουμένου ομοβροντία κατά των Τόρις: Financial Times, Economist και Sunday Times.

Οι Financial Times, σε κύριο άρθρο που δημοσιεύεται στο σημερινό φύλλο τους, αφού διευκρινίσουν ότι δεν ανήκουν κάπου πολιτικά και ότι πιστεύουν στη «φιλελεύθερη δημοκρατία, τις ελεύθερες συναλλαγές και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε ένα Ηνωμένο Βασίλειο ανοικτό προς τα έξω», εξηγούν:

Αυτό «μας ευθυγράμμιζε συχνά με τους συντηρητικούς», όμως «αυτή η γενιά των ‘Τόρις’ κατέστρεψε τη φήμη ότι είναι το κόμμα (υπέρμαχος) των επιχειρήσεων», καταγγέλλουν οι FT.

«Το Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ βρίσκεται σε καλύτερη θέση για να αποτελέσει τον ηγέτη που έχει ανάγκη η χώρα», συνεχίζει η εφημερίδα.

The FT has no fixed political allegiance, but this week Labour will have our backing.

This generation of Tories has squandered its reputation as the party of business. Sir Keir Starmer is better placed to provide the leadership the country needs https://t.co/XAmWiNffrc pic.twitter.com/ELLpDJzQ0R

