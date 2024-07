Γαλλία: Πανεπιστήμια εναντίον ακροδεξιάς – «Η απειλή είναι άμεση, πραγματική και πρωτοφανής»

Τη Δευτέρα, τα πανεπιστήμια και οι μεγάλες σχολές της Γαλλίας εξέφρασαν την αποδοκιμασία τους απέναντι στον Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λε Πεν στον απόηχο του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών, λέγοντας ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση και «η ευκαιρία που προσφέρει σε όλους τους νέους βρίσκονται σε κίνδυνο».

[Communiqué de presse] France Universités, la CDEFM, la Cdefi, et la CGE disent non au Rassemblement national pour les Universités et les écoles.#ElectionsLegislatives2024 https://t.co/1tHHcmJ4iy pic.twitter.com/lRQ3a5eFe2

— France Universités (@FranceUniv) July 1, 2024