Απειλή Ισραέλ Κατζ σε Ιράν: Αξίζει να καταστραφεί

Με ανάρτησή του στο Χ, (πρώην twitter), ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, εξαπέλυσε απειλή κατά του Ιράν με «φόντο» τις απειλές περί χτυπήματος της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ.

Ειδικότερα ο ισραηλινός ΥΠΕ, αναφέρει στην ανάρτηση ότι «το Ιράν απειλεί σήμερα να καταστρέψει το Ισραήλ αν απαντήσουμε πλήρως στις επιθέσεις της Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Η απάντησή μου στο Ιράν είναι ξεκάθαρη – αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει να πυροβολεί και δεν αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, θα δράσουμε εναντίον της με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι να αποκατασταθεί η ασφάλεια και οι κάτοικοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους».

Ενώ πρόσθεσε ότι «ένα καθεστώς που απειλεί να το καταστρέψει αξίζει να καταστραφεί».

Ολόκληρη η ανάρτηση

Iran threatens today to destroy Israel if Israel fully responds to Hezbollah attacks from Lebanon.

My response to Iran is clear:

1. If Hezbollah does not cease its fire and withdraw from southern Lebanon, we will act against it with full force until security is restored and…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 29, 2024